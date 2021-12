Caos nelle farmacie per il tampone? La risposta di Figliuolo: “I cittadini fanno la fila per il capo griffato nel Black Friday, portino pazienza” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Bisogna avere molta pazienza, i cittadini fanno le file al Black Friday per avere il capo griffato. Vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c’è gente che da due anni tira le fila e se si è preso un po’ di pausa il commissario se ne fa una ragione. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl”. Così il generale Francesco Figliuolo, in visita a Torino all’hub vaccinale dedicato ai bambini, risponde in merito alle critiche relative sul Caos tamponi scoppiato sotto Natale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Bisogna avere molta, ile file alper avere il. Vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c’è gente che da due anni tira lee se si è preso un po’ di pausa il commissario se ne fa una ragione. Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma un concorso in più alle Asl”. Così il generale Francesco, in visita a Torino all’hub vaccinale dedicato ai bambini, risponde in merito alle critiche relative sultamponi scoppiato sotto Natale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Caos nelle farmacie per il tampone? La risposta di Figliuolo: “Gli italiani fanno la fila per il capo griffato nel… - Agenzia_Ansa : Settemila voli cancellati nel weekend di Natale, migliaia di altri in ritardo, con gli aeroporti nel caos dagli Sta… - Ste_Mazzu : Caos tamponi, la risposta del gen. Figliuolo: fai la fila al Black Friday per avere il capo griffato, puoi ben farl… - BussoneSimone : @alexdel1984 @LenziEleonora @GiancarloChimie @barbarab1974 @MicheleGuetta Hai detto una cosa corretta.L’influenza h… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Caos nelle farmacie per il tampone? La risposta di Figliuolo: “Gli italiani fanno la fila per il capo griffato nel Bla… -