Caos FFP2: le mascherine più protettive diventano obbligatorie, ma senza prezzo calmierato. Costi moltiplicati per le famiglie e rischio speculazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla farmacia di viale Brianza costano 3 euro l’una. Appena novecento metri più in là, alla Sansovino, vengono 2.50 mentre alla Stazione Centrale di Milano le trovi a due euro. In San Lorenzo a Roma costano la metà: 1.50 se bianche, 2 euro se colorate. L’unica certezza? Ora che sono obbligatorie per legge, le FFP2 te le paghi tu. Perché, per ragioni poco comprensibili, l’obbligo è arrivato senza un prezzo calmierato, che vale fino a fine emergenza (31 marzo 2022) solo per le vecchie mascherine chirurgiche e per i tamponi. Il regalo di Natale per gli italiani alle prese con la variante Omicron è un nuovo “rebus mascherine” di quattro lettere: FFP2, quelle a forma triangolare che garantiscono più protezione grazie alla maggiore capacità filtrante in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alla farmacia di viale Brianza costano 3 euro l’una. Appena novecento metri più in là, alla Sansovino, vengono 2.50 mentre alla Stazione Centrale di Milano le trovi a due euro. In San Lorenzo a Roma costano la metà: 1.50 se bianche, 2 euro se colorate. L’unica certezza? Ora che sonoper legge, lete le paghi tu. Perché, per ragioni poco comprensibili, l’obbligo è arrivatoun, che vale fino a fine emergenza (31 marzo 2022) solo per le vecchiechirurgiche e per i tamponi. Il regalo di Natale per gli italiani alle prese con la variante Omicron è un nuovo “rebus” di quattro lettere:, quelle a forma triangolare che garantiscono più protezione grazie alla maggiore capacità filtrante in ...

Advertising

9tyfour_s : Questo è il biglietto dello spettacolo di Brignano di Ottobre, la mascherina FFP2 in teatro era già obbligatoria, n… - Marcell78225090 : RT @GianniMagini: Caos mascherine ffp2, perché non vengono calmierati i prezzi? La diretta del @fattoquotidiano con @petergomezblog. http… - buonweekend : RT @GianniMagini: Caos mascherine ffp2, perché non vengono calmierati i prezzi? La diretta del @fattoquotidiano con @petergomezblog. http… - viverepesaro : Obbligo mascherine Ffp2, è caos per trasporti pubblici - Yoda15271485 : RT @GianniMagini: Caos mascherine ffp2, perché non vengono calmierati i prezzi? La diretta del @fattoquotidiano con @petergomezblog. http… -