Cani come figli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “In nome del Popolo Italiano questo Giudice affida Fido ad entrambi i padroni e dispone che sia collocato presso la moglie, attribuendo al marito i seguenti diritti di visita……; dispone che quest’ultimo provveda al mantenimento di Fido versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie di Fido”. In un tempo non così futuribile accadrà questo. Inutile sorridere però, visto che in Spagna è già così ! Il regalo di Natale a tutti gli animalisti, cinofili e gattofili del globo, è l’approvazione del Parlamento iberico della legge che, modificando il Codice Civile, attribuisce agli animali da compagnia lo status di ‘esseri senzienti’, modificando quello previgente di beni mobili, alias cose. Gli animali avranno quindi un riconoscimento legale diverso da quello attuale di oggetto inanimato e ciò inciderà anche nelle cause di ...