Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute a Ponte Felcino per soccorrere un 75enne rimasto incastrato in un pozzo nel tentativo di recuperare il suo Cane che era caduto dentro.

Ultime Notizie dalla rete : Cane dentro Cane dentro un tombino, l'anziano padrone resta incastrato. I pompieri salvano entrambi Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute a Ponte Felcino per soccorrere un 75enne rimasto incastrato in un pozzo nel tentativo di recuperare il suo cane che era caduto dentro. Dopo aver messo in salvo l'anziano, un pompiere adeguatamente imbracato si è calato nello stretto cunicolo e ha tirato su il cane.

