Cane dentro un tombino, l'anziano padrone resta incastrato. I pompieri salvano entrambi VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute a Ponte Felcino per soccorrere un 75enne rimasto incastrato in un pozzo nel tentativo di recuperare il suo Cane che era caduto dentro. Dopo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021) Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute a Ponte Felcino per soccorrere un 75enne rimastoin un pozzo nel tentativo di recuperare il suoche era caduto. Dopo...

Advertising

emergenzavvf : Due squadre dei #vigilidelfuoco di #Perugia sono intervenute a Ponte Felcino per soccorrere un 75enne rimasto incas… - Agenzia_Ansa : Un cane cade in un tombino e il suo proprietario, nel tentativo di salvarlo, ci finisce dentro. I malcapitati sono… - Laura6976 : RT @Useppe00: Qui Marco ha letto l'ultima bolletta del gas e si sta insultando per la scelta di credere nei propri sogni e fare studi umani… - VincenzoNamor85 : RT @Useppe00: Qui Marco ha letto l'ultima bolletta del gas e si sta insultando per la scelta di credere nei propri sogni e fare studi umani… - Lory0074 : RT @Useppe00: Qui Marco ha letto l'ultima bolletta del gas e si sta insultando per la scelta di credere nei propri sogni e fare studi umani… -