Candlelight concert | Notturno d’Amore

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Conclusa Salerno Classica, l’Associazione Gestione Musica offre duei particolari oggi e domani a lume di candela con il Quartetto Vetter nella Sala San Tommaso in Cattedrale e col Sator Duo in Santa Maria de’ Lama Di Olga Chieffi Due Candle, in Sala San Tommaso nel quadriportico del Duomo di Salerno, stasera, alle ore 20,30 e domani allo stesso orario nella Chiesa di Santa Maria de’ Lama, per la chiusura del progetto ideato dalla Associazione Gestione Musica, che ha visto l’ associazione concorrere e ottenere il finanziamento dal Fondo unico per lo Spettacolo nella sezione Nuove Istanze 2021, con il progetto “Celebrazione, Tradizione, Innovazione”, sedicii che hanno coinvolto oltre il comune di Salerno, che ha sostenuto la kermesse, anche le città di Benevento, Amalfi e Brienza. La magia di un ...