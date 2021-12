Campania | schianto mortale all’alba | muore ragazza di 33 anni

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tragico incidente in30enne. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi lunedì 27 dicembre,, sulla Strada provinciale 11 che che collega Pantano di Teggiano alla frazione Silla di Sassano. Drammatico incidente nel salernitano Nel violento impatto ha tragicamente perso la vita una 33enne svizzera che si trovava nel Vallo di Diano in vacanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania schianto

Agro24

Sul posto sono giunti i carabinieri di Giugliano ine le ambulanze del 118. Il corpo di ... luogo in cui è avvenuto lo, eventuali telecamere di sicurezza possano aver ripreso l'...... altro che atterraggio di emergenza ci sarebbe unoal suolo. Per la prima volta nella ... Leggi anche Morti bianche, inè strage: dall'inizio dell'anno 91 morti Whirlpool, al via i ...Ancora un incidente nella prima serata sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Il sinistro si è verificato tra svincolo dell'A30 di Palma Campania e ...Schianto nella notte di domenica 19 dicembre a Terni lungo il cavalcavia che si trova nei pressi del centro commerciale Cospea. Due le Golf ...