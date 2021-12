Campania, nuova allerta meteo: le zone interessate (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro). allerta maltempo in Campania Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso divalido a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre su tutta laad esclusione delle4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro).maltempo inSi prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

