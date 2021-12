Calze della befana fai da te | tante idee riciclando di tutto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Se siete alla ricerca di qualche idea per realizzare legrazie al fai da te, siete nel posto giusto! Approfondiamo insieme! Si sta avvicinando sempre di più l’Epifania ed è arrivato il momento di pensare a qualche decorazione per la nostra casa. Sicuramente lenon possono di certo mancare, appese al camino o su qualche parete del soggiorno. Quest’anno anche voi avete deciso di appenderle in casa, per fare una grande sorpresa ai vostri bambini ma non le avete? Niente panico, realizzarle è davvero semplice e veloce ed in questo articolo, trovereteda provare! Prima di tutto, ricalcate su un foglio la forma di una calza dae ritagliatela. Successivamente, posizionate il cartoncino sopra al tessuto o al materiale che avete scelto, ...