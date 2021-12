California | surfista ucciso da uno squalo alla vigilia di Natale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Washington – Undi 31 anni è mortoda unoa Morro Bay in. Secondo quanto riporta la Cnn la tragedia è avvenuta ladi. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e informare al più presto i parenti della loro perdita. Le spiagge dell’area restano aperte, ma è scattato il divieto di balneazione. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire con esattezza l’accaduto. (fonte Adnkronos)

