Calciomercato Napoli, Petagna nel mirino di un club di Serie A (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Cagliari, attualmente in grande difficoltà, comincia a pensare anticipatamente alla sessione invernale di Calciomercato. Secondo quanto riportato da Sigonfialarete.com, il cui direttore risulta essere il giornalista Raffaele Auriemma, i sardi avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna, attuale centravanti del Napoli. NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Andrea Petagna of SSC Napoli reacts during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Cagliari, c’è bisogno del sì di Spalletti per Petagna Il Cagliari, però, per arrivare all’ex attaccante di Spal e Atalanta dovrà prima ottenere il benestare di Luciano Spalletti, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Cagliari, attualmente in grande difficoltà, comincia a pensare anticipatamente alla sessione invernale di. Secondo quanto riportato da Sigonfialarete.com, il cui direttore risulta essere il giornalista Raffaele Auriemma, i sardi avrebbero messo nelAndrea, attuale centravanti del. NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Andreaof SSCreacts during theA match between SSCand Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Cagliari, c’è bisogno del sì di Spalletti perIl Cagliari, però, per arrivare all’ex attaccante di Spal e Atalanta dovrà prima ottenere il benestare di Luciano Spalletti, ...

