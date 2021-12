Calciomercato Napoli | Giuntoli vuole chiudere per un giocatore del Chelsea!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Mattino, nella sua edizione odierna, svela il nuovo nome seguito daper il reparto difensivo. In pole ci sarebbe il difensore del Chelsea Malang Sarr. Il classe ’99, sbarcato in Inghilterra dal Nizza un anno e mezzo fa, è stato girato in prestito al Porto nella passata stagione, ma in questa, confermato da Tuchel, non ha trovato spazio. Sarr ChelseaSoltanto 5 le presenze tra tutte le competizioni, una in Champions League, una in Premier League e tre in EFL Cup.lo vorrebbe in prestito per metà stagione e l’operazione sembra indirizzata, lo stipendio per questi sei mesi sarebbe pari ad 1.5 milioni.