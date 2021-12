Calciomercato Milan, tre nomi per gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è chiuso con la vittoria per 4-2 sul campo dell'Empoli il 2021 del Milan. I rossoneri, al momento, occupano la seconda posizione in classifica in campionato alle spalle dell'Inter di Simone Inzaghi, con i nerazzurri che precedono... Leggi su today (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è chiuso con la vittoria per 4-2 sul campo dell'Empoli il 2021 del. I rossoneri, al momento, occupano la seconda posizione in classifica in campionato alle spalle dell'Inter di Simone Inzaghi, con i nerazzurri che precedono...

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - Gazzetta_it : Il piano Botman: costa 30 milioni, ecco come prova a prenderlo il #Milan #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pisa, Corrado: 'Diverse sollecitazioni per #Lucca' - LittleD30993812 : RT @cmdotcom: Krunic: ' #Milan nei miei sogni e nel mio destino, farò un tatuaggio quando me ne andrò' - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Il futuro potrebbe essere Sven #Botman | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -