Calciomercato, la Juventus in cerca di un attaccante. Spunta il nome di Milik (Di lunedì 27 dicembre 2021) Calciomercato, la Juventus di nuovo su Milik Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus è in cerca di un attaccante e starebbe pensando all'ex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Juve, tutto su Scamacca. Allegri ha deciso, il nuovo bomber è solo lui - carlolaudisa : Oggi su @Gazzetta_it ?? - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA UN EX NAPOLI VA ALLA JUVNETUS, COLPO IN ATTACCO PER LA DIRIGENZA BIANCONERA >>>>>… - ciromagliulo26 : RT @DIABOLIK_7: Se è vero, ma non credo, che prenderanno #Scamacca al posto di #Vlahovic vorrà dire che saremo tornati indietro di 10 anni… -