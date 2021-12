Calciomercato Juventus | svolta Icardi | la trattativa si sblocca

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il passaggio di Mauroallaappare sempre più probabile; l’argentino sarebbe l’uomo giusto per l’attacco bianconero.(Getty Images)Nella seconda parte di stagione, a partire dalla sfida con il Napoli del prossimo sei gennaio, lavuole raggiungere una serie di obiettivi, specialmente la qualificazione alla Champions League. Traguardo da raggiungere a tutti i costi sia per evitare ripercussioni economiche sia per non rischiare di dire addio a pezzi pregiati come de Ligt (le parole di Raiola sono state piuttosto chiare) e Chiesa. Ecco perché, la società bianconera a gennaio vuole mettere mano alla rosa per alzare la qualità a disposizione di Allegri. Viste le ultime prestazioni di Arthur, lapotrebbe spostare la sua priorità sull’attaccante; i numeri realizzativi di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Sullo stesso argomentoRamsey in uscita Indiziato numero uno a lasciare la truppa di Massimiliano Allegri è Aaron Ramsey , ormai decisamente avulso dal contesto. Per carità: ci ...Trovare soluzioni in uscita non è semplice, motivo per cui laavrebbe aperto al prestito di due 'partenti': sono tre le destinazioni più calde al ...Juventus e Fiorentina sarebbero, attualmente, i club più interessati all'acquisto del cartellino di Gianluca Scamacca, bomber classe 1999 del Sassuolo e della nostra nazionale: stando ...quando anche la Juventus ha fatto profitti. In uno scenario che vive ancora di incertezze come il calcio (e ancor di più quello italiano, vista la lentezza con cui ammoderna le strutture e la ...