Advertising

calciomercatoit : ?? - SkySport : Juventus, Pastorello: 'Arthur vuole continuità. Bernardeschi? Non escludiamo il rinnovo' #SkySport #Juventus… - Gazzetta_it : Juve, tutto su Scamacca. Allegri ha deciso, il nuovo bomber è solo lui - CalcioNews24 : Calciomercato #Juventus: deciso il futuro di #Dembele. Gli aggiornamenti - infoitsport : Calciomercato Juventus, “trovata una soluzione” | L’annuncio del procuratore -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'agente diFederico Pastorello è stato premiato nel pomeriggio di oggi al Globe Soccer Awards ... Pastorello ha fatto il punto sulla situazione di alcuni suoi assistiti in orbita...L'ex asso dellanel primo tempo ha fornito una prestazione non soddisfacente, come del resto tutta la squadra, non facendosi praticamente notare mai se non per la sua reazione nei confronti ...Il nome di Andrea Pirlo è nella lista dei candidati per sostituire Jorge Jesús alla guida del Benfica. Il Benfica non sta vivendo un buon periodo e il futuro di Jorge Jesús in panchina è sempre più in ...Premiato al Globe Soccer Awards 2021, Federico Pastorello parla dei suoi assistivi e delle prospettive in casa Juventus. Su Arthur in particolare apre nuove strade.