Calciomercato Juventus | Allegri ha scelto - Ecco il nuovo attaccante

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ha dato la sua indicazione per ildella. Ha detto a Cherubini chi vuole comecentrale. Scamacca o nessuno, la Gazzetta dello Sport questa mattina è abbastanza chiara. Lasi è chiarita le idee in una serie di summit proprio poco prima di Natale. Tanti pretendenti al casting per la maglia di ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Juve, tutto su Scamacca. Allegri ha deciso, il nuovo bomber è solo lui - cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - Gazzetta_it : La Juve pensa alla rivoluzione d'estate: il sogno è sempre Vlahovic #calciomercato - sportli26181512 : Bayern Monaco: sfida United e Juve per un enfant prodige: Bayern Monaco, Juventus e Manchester United vogliono ?Flo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Dries Mertens © LaPresse Come raccontato da.it, Mertens ha chiesto spiegazioni a ... gli azzurri dovranno fare quadrato anche perché ci sarà subito la sfida con lache potrebbe ...Allegri ha dato la sua indicazione per ildella. Ha detto a Cherubini chi vuole come nuovo attaccante centrale. Scamacca o nessuno, la Gazzetta dello Sport questa mattina è abbastanza chiara. Lasi è chiarita ...Tuttavia, non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce del nazionale colombiano. Anche il Milan ci starebbe facendo un pensierino. Chiaramente, un'eventuale trattativa con l'Atalanta per Muriel (la De ...Juventus e Fiorentina sarebbero, attualmente, i club più interessati all'acquisto del cartellino di Gianluca Scamacca, bomber classe 1999 del Sassuolo e della nostra nazionale: stando ...