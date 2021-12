Calciomercato Inter | Caicedo nome caldo per gennaio | il punto

(Di lunedì 27 dicembre 2021), non tramonta la pista che porta a Felipe. L’ecuadoriano potrebbe rinforzare l’attacco Sembra segnato il destino di Felipe, arrivato dalla Lazio nell’ultimo giorno del mercato estivo ma mai del tutto calatosi nella realtà del Genoa. L’attaccante ecuadoriano potrebbe ritrovare il suo ex tecnico Simone Inzaghi all’come vice-Dzeko, anche se su di lui c’è pure l’esse della Fiorentina. È lui il profilo che, per caratteristiche, manca alla rosa nerazzurra: centravanti fisico in grado di tenere su la squadra come il bosniaco. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese , ha parlato a Radio Sportiva del futuro dell'attaccante Beto Betuncal, che piace ae Milan: 'Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei ...Juventus, l'agente del centrocampista bianconero ha parlato a proposito di una sua ... E cioè il trasferimento di Romelu Lukaku, passato in estate dall'al Chelsea.Calciomercato, Juventus e Inter bruciate dalla concorrenza. Affare clamoroso in Serie A. Operazione da 40 milioni di .... Operazione da 40 milioni di euro. Juventus e Inter bruciate. Sì. Ormai l'affar ...Nuovo allenatore, nuovi protagonisti in campo, stessi risultati. L’Inter cambia pelle, ma non smette il vestito da vincente.