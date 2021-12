Calciomercato Cagliari: fatta per l’arrivo di Lovato e Goldaniga (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mattia Lovato ed Edoardo Goldaniga si fanno sempre più vicini al Cagliari. Ultimi dettagli da definire Il Cagliari sta per accogliere i due nuovi rinforzi per la sua difesa. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, la trattativa per Mattia Lovato è praticamente chiusa, con le visite mediche fissate per il 29 dicembre. Ultime intese e ultimi dettagli da definire con il Sassuolo per Edoardo Goldaniga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mattiaed Edoardosi fanno sempre più vicini al. Ultimi dettagli da definire Ilsta per accogliere i due nuovi rinforzi per la sua difesa. Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, la trattativa per Mattiaè praticamente chiusa, con le visite mediche fissate per il 29 dicembre. Ultime intese e ultimi dettagli da definire con il Sassuolo per Edoardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

