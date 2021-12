Calcio: Sampdoria, Marco Lanna nuovo presidente (Di lunedì 27 dicembre 2021) Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria, la decisione questa sera nel corso del proseguimento dell'assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. 53 anni, per ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021)è ildella, la decisione questa sera nel corso del proseguimento dell'assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. 53 anni, per ...

