Calcio: Premier League, quota rasoterra per il City, favorite anche Liverpool e Chelsea (Di lunedì 27 dicembre 2021) Londra, 27 dic. - (Adnkronos) - Il Manchester City, dopo il pirotecnico 6-3 ottenuto contro il Leicester nel Boxing Day, vuole continuare la sua striscia positiva, come riporta Agipronews, in trasferta, contro la matricola Brentford. Per gli esperti di Stanleybet.it non dovrebbero esserci problemi per gli uomini di Guardiola, offerti a 1,16 contro il 15 dei padroni di casa. Remota anche l'ipotesi pareggio proposta a 6,80. Difficile che dopo le tre reti prese nell'ultimo turno i Citizens possano veder di nuovo violata la propria porta: il No Goal è avanti a 1,54 sul Gol a 2,27. Il Liverpool, dopo lo stop forzato di Santo Stefano, punta al bottino pieno in casa del Leicester; gli uomini di Klopp partono con il favore del pronostico, in quota a 1,38 mentre sale a 5,20 il segno «X». Si gioca invece a 6,60 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Londra, 27 dic. - (Adnkronos) - Il Mster, dopo il pirotecnico 6-3 ottenuto contro il Leicester nel Boxing Day, vuole continuare la sua striscia positiva, come riporta Agipronews, in trasferta, contro la matricola Brentford. Per gli esperti di Stanleybet.it non dovrebbero esserci problemi per gli uomini di Guardiola, offerti a 1,16 contro il 15 dei padroni di casa. Remotal'ipotesi pareggio proposta a 6,80. Difficile che dopo le tre reti prese nell'ultimo turno i Citizens possano veder di nuovo violata la propria porta: il No Goal è avanti a 1,54 sul Gol a 2,27. Il, dopo lo stop forzato di Santo Stefano, punta al bottino pieno in casa del Leicester; gli uomini di Klopp partono con il favore del pronostico, ina 1,38 mentre sale a 5,20 il segno «X». Si gioca invece a 6,60 ...

Advertising

SkySport : 'Mangia spaghetti, beve Moretti': il nuovo coro per Conte #SkySport #Tottenham #Conte - TV7Benevento : Calcio: Premier League, quota rasoterra per il City, favorite anche Liverpool e Chelsea... - SkySport : ? Maddison ? Iheanacho ? Maddison ? Niente da fare per Ederson in uscita ?? HL ? - Profilo3Marco : RT @Corriere: Botman: i kart, il passato da bomber, la Premier. Sarà lui il sostituto di Kjaer al Milan? - Fantacalciok : Risultati calcio live, Lunedì 27 dicembre 2021: posticipo in Premier League -