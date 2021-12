Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: United, che fatica. Il Newcastle tenta il colpaccio e scatta, poi ci pensa Cavani: 1-1 #PremierLeague - ETGazzetta : United, che fatica. Il Newcastle tenta il colpaccio e scatta, poi ci pensa Cavani: 1-1 #PremierLeague - Luxgraph : Cavani regala il pari allo United con il Newcastle. Ronaldo in ombra - glooit : Calcio: Newcastle coraggioso, Cavani evita ko dello United leggi su Gloo - spaziocalcio : Premier League, il #MUFC si ferma: 1-1 in casa del #Newcastle che lascia l'ultimo posto #NEWMUN #PL -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Newcastle

UN SANTO A? Ilsi morde invece le mani per non aver messo in cassaforte tre ... Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 27 dicembre 2021Nel finale doppia clamorosa occasione per il: Murphy ha colpito il palo alla sinistra di De Gea, palla ad Almiron ed il portiere è volato a deviare in angolo un pallone che sembrava già in ...Finisce 1-1 il posticipo della 19a giornata di Premier League tra Newcastle e Manchester United. La squadra di Ralf Rangnick non è riuscita a tornare dal St. James Park con il bottino pieno e anzi ha ...I Red Devils soffrono ma acciuffano il pari al St James's Park: Cavani risponde a Saint-Maximin. Rangnick salvato da uno strepitoso de Gea.