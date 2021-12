Calcio: Newcastle coraggioso, Cavani evita ko dello United (Di martedì 28 dicembre 2021) E' finita 1 - 1 Newcastle - Manchester United, partita della 19/a giornata in Premier League. Al St James' Park i padroni di casa, reduci da tre ko consecutivi, sono andati a segno per primi (7') ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) E' finita 1 - 1- Manchester, partita della 19/a giornata in Premier League. Al St James' Park i padroni di casa, reduci da tre ko consecutivi, sono andati a segno per primi (7') ...

Advertising

Lino_2701x : @NumerINTERi Viene il Newcastle di turno, mette sul piatto 150 cucuzze. Non faccio domande, purtroppo il calcio è anche questo. - sportface2016 : #PremierLeague | #Newcastle, per gennaio si punta #Gabigol: ma l'attaccante non vuole lasciare il #Flamengo - tuchel_italy : @AmalaTV_ Straus profilo pessimo, serve gente con competenza nel calcio non basta delegare alla dirigenza e mettere… - LucaParry85 : Si ritira dal calcio giocato un ex @acmilan Fabricio Coloccini I club dove ha militato di più sono Il deportivo clu… - andreastoolbox : Premier League, Everton-Newcastle rinviata: è la terza partita della 20^ giornata | Sky Sport -