Calcio | Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’era Ferrero si è conclusa già da qualche giorno, per laoggi ne inizia ufficialmente un’altra.è il, l’annuncio è arrivato poche ore fa dopo l’assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. Si tratta di un ex giocatore doriano: 53 anni, difensore dei blucerchiati dal 1987 al 1993 (aveva giocato nella compagine ligure già dalle giovanili). Il comunicato del club: L’assemblea degli azionisti di U.C.S.p.a. ha proseguito nella serata di oggi i lavori avviati il 24 dicembre, in seconda convocazione, per deliberare sulle materie all’ordine del giorno. L’azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding S.r.l., valutate le indicazioni ricevute e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questa fase di ...

di Redazione Sport Il 53enne ex difensore della squadra dello scudetto nominato durante l'assemblea dei soci: "Una grande emozione, il mio cuore è blucerchiato". Gli auguri di ManciniLanna , ex difensore di una Samp indimenticabile - quella scudettata del 1991, con Vialli & Mancini a cercare e fare gol e Boskov in panchina - è il nuovo presidente della Sampdoria. Massimo ...GENOVA - Il nuovo presidente della Sampdoria , in attesa della cessione del club, potrebbe essereLanna . L'ex difensore blucerchiato rappresenterebbe un profilo adatto per ricompattare l'ambiente doriano scosso dall'arresto di Massimo Ferrero all'inizio del mese, e traghettare la squadra ...L’era Ferrero si è conclusa già da qualche giorno, per la Sampdoria oggi ne inizia ufficialmente un’altra. Marco Lanna è il nuovo presidente, l’annuncio è arrivato poche ore fa dopo l’assemblea dei ...Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria. Anche la società blucerchiata ha reso ufficiale la nomina del suo ex difensore, come deciso dal CdA. "L'azionista di maggioranza Sport Spettacolo Hol ...