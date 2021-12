Calcio: Italia premiata miglior nazione del 2021 ai Globe Soccer Awards (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un riconoscimento importante, per un trionfo veramente da sogno. La Nazionale Italiana di Calcio è stata premiata in quel di Dubai ai Globe Soccer Awards come miglior Paese di quest’anno. Ovviamente è il successo agli Europei che ha regalato agli azzurri di Roberto Mancini questo importante premio. Il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc: “Il premio va alla qualità tecnica dei giocatori, all’umiltà, alle capacità dell’allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi. Un mix che ha trasformato la squadra in una grande famiglia”. In casa azzurra sul primo gradino del podio anche Gianluigi Donnarumma, come miglior portiere, e Leonardo Bonucci, come miglior difensore. premiata anche la Lega di Serie ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un riconoscimento importante, per un trionfo veramente da sogno. La Nazionalena diè statain quel di Dubai aicomePaese di quest’anno. Ovviamente è il successo agli Europei che ha regalato agli azzurri di Roberto Mancini questo importante premio. Il commento di Gabriele Gravina, presidente della Figc: “Il premio va alla qualità tecnica dei giocatori, all’umiltà, alle capacità dell’allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi. Un mix che ha trasformato la squadra in una grande famiglia”. In casa azzurra sul primo gradino del podio anche Gianluigi Donnarumma, comeportiere, e Leonardo Bonucci, comedifensore.anche la Lega di Serie ...

Advertising

Gazzetta_it : Il c.t. dell'Italia #Mancini sicuro: 'Con Zaniolo e Scamacca possiamo vincere il Mondiale' - RaiSport : #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte… - SerafiniSs17 : RT @MilanUntoldStor: LA COPPA FEDERALE Venti di guerra soffiano sul nostro paese, l'Italia è entrata in quella che passerà alla storia com… - Fantacalcio : Salernitana, salgono a 5 i positivi al Covid nel gruppo squadra: il comunicato - andreastoolbox : Italia, Mancini ai Globe Soccer: 'Il nostro segreto all'Europeo? Non partire favoriti' | Sky Sport… -