Calcio: Gravina, 'Salernitana? Vorrei essere ottimista, merita di continuare con dignità' (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Ci deve essere speranza, Vorrei essere ottimista. Una piazza così importante merita di continuare la sua strada con dignità". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina sul caso Salernitana. "Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi. L'unica ancora di salvezza è una proprietà che possa dare continuità a progetto sportivo", aggiunge il numero uno del Calcio italiano a Globe Soccer Awards di Dubai. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Ci devesperanza,. Una piazza così importantedila sua strada con". Lo dice il presidente della Figc Gabrielesul caso. "Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi. L'unica ancora di salvezza è una proprietà che possa dare continuità a progetto sportivo", aggiunge il numero uno delitaliano a Globe Soccer Awards di Dubai.

