Calcio | Globe Soccer Awards | premiata la Lega Serie A

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – LaA è stataaidi Dubai per il proprio avveniristico International Broadcast Centre di Lissone. Sul palco, a ritirare il prestigioso riconoscimento, l’Amministratore Deto Luigi De Siervo, che fortemente ha voluto la nuova struttura dellaA che ospita anche le sale Var: “E’ un piacere essere qui a ritirare l’Innovation Award a nome di tutta laA, ringrazio gli organizzatori e tutti i 20 Club che hanno permesso ciò accadesse. Questo premio è la testimonianza del duro lavoro svolto in questi mesi, siamo solo all’inizio di un percorso per riportare laA al posto che le compete”. L'articolo proviene da ...

... ai microfoni di Sky Sport, da parte del numero uno della FIGC Gabriele Gravina che ha parlato in occasione deiSoccer Awards, consegnati oggi, lunedì 27 dicembre. Gabriele Gravina, il...Dodicesima edizione deiSoccer Awards , in scena nella prestigiosa location di Dubai negli Emirati Arabi Uniti: anche ...i protagonisti che maggiormente si sono distinti nel mondo del, ...Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – La Lega Serie A è stata premiata ai Globe Soccer Awards di Dubai per il proprio avveniristico International Broadcast Centre di Lissone. Sul palco, a ritirare il prestig ...Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "L'obiettivo di Arthur è quello di essere protagonista nel suo club, quest'anno in modo particolare con il Mondiale alle porte. Stiamo valutando con la Juventus, ...