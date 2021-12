Calcio: Globe Soccer Awards, Mbappé vince il premio di miglior giocatore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - Kylian Mbappé, attaccante del Psg e della Nazionale francese vince il premio di miglior giocatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. Il 23enne transalpino supera la concorrenza di Karim Benzema (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Lionel Messi (Barcellona/Psg) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e Mohamed Salah (Liverpool). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - Kylian, attaccante del Psg e della Nazionale franceseildiaidi Dubai. Il 23enne transalpino supera la concorrenza di Karim Benzema (Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United), Lionel Messi (Barcellona/Psg) Robert Lewandowski (Bayern Monaco) e Mohamed Salah (Liverpool).

