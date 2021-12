Calcio: Globe Soccer Awards, Italia miglior Nazionale dell’anno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – L’Italia, campione d’Europa, vince il premio di miglior Nazionale del 2021 ai Globe Soccer di Dubai. Presenti a ritirare il riconoscimento il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, il capo delegazione Gianluca Vialli e il vice capitano Leonardo Bonucci, già vincitore del titolo di miglior difensore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – L’, campione d’Europa, vince il premio didel 2021 aidi Dubai. Presenti a ritirare il riconoscimento il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, il capo delegazione Gianluca Vialli e il vice capitano Leonardo Bonucci, già vincitore del titolo didifensore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

DiMarzio : #FIGC, le parole del presidente #Gravina: 'Il calcio non può fermarsi' - TV7Benevento : Calcio: Globe Soccer Awards, Mancini allenatore dell'anno... - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #FIGC, le parole del presidente #Gravina: 'Il calcio non può fermarsi' - sportli26181512 : Gravina: 'Il 2021 è stato indimenticabile, ma ora conquistiamo i Mondiali': Il presidente della FIGC da Dubai in oc… - cmdotcomm : Bravissimi @Globe_Soccer @francefootball Non capite un cazzo di calcio Andate a fare in culo Prendere 2 volte pe… -