Calcio | Globe Soccer Awards | Donnarumma miglior portiere

Advertising

DiMarzio : #FIGC, le parole del presidente #Gravina: 'Il calcio non può fermarsi' - sportli26181512 : Globe Soccer Awards: Bonucci è il miglior difensore del 2021: Il centrale della Juventus ha vinto il premio nella c… - sportli26181512 : Globe Soccer Awards 2021, parata di stelle a Dubai. FOTO: Parata di stelle sul red carpet del Burj Khalifa, a Dubai… - TV7Benevento : Calcio: Globe Soccer Awards, Bonucci miglior difensore... - Luxgraph : Globe Soccer Awards, Bonucci è il miglior difensore dell’anno! -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Globe

Grande festa per Leonardo Bonucci . Il centrale della Juventus è stato premiato a Dubai, aiSoccer Awards , come miglior difensore dell'anno. " È un piacere esser qui, non è facile trovare le parole giuste ma voglio dedicarlo ai miei compagni e ai miei allenatori - ha dichiarato Leo - ...... oltre ad essere stato fondamentale per il successo dell'Italia in UEFA Euro 2020" , con queste parole gli organizzatori delSoccer Awards comunicano che Leonardo Bonucci è stato nominato ...Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è stato eletto miglior portiere ai Globe Soccer ...Globe Soccer Awards 2021, Bonucci vince il premio 'Difensore dell'anno'. Battuta la concorrenza del compagno Giorgio Chiellini.