Calcio | Bonucci | ' con l' Europeo siamo diventati leggende | ora vogliamo il mondiale'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. - (Adnkronos) - "Senza dubbio la finale di Wembley è stato il momento più bello di questo 2021. Quella gara ci ha permesso di diventare delleper la Nazionale italiana e ha permesso al Paese intero di festeggiare. È stato qualcosa di indimenticabile, ma non bisogna vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quello per costruire un grande futuro.il". Così il difensore di Juventus e Nazionale Leonardo, ai microfoni di Sky sport, da Dubai dove oggi parteciperà ai Globe Soccer Awards dove è in lizza per il premio di miglior difensore. "Penso di aver disputato un grande, come testimonia anche aver ricevuto il premio di migliore in campo nella finale -aggiunge il 34enne viterbese-. È stato un mese e mezzo intenso, ma io ci credevo che potesse ...

Advertising

Luxgraph : Bonucci: 'Obiettivo? Juve tra le prime otto d'Europa' - sportmediaset : Italia, #Bonucci: 'Con l'Europeo siamo diventati leggende. Ora vogliamo il Mondiale'. #SportMediaset… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Bonucci: 'Dopo l'Europeo vogliamo il Mondiale' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Bonucci: 'Dopo l'Europeo vogliamo il Mondiale' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Bonucci: 'Dopo l'Europeo vogliamo il Mondiale' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bonucci

Da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards (è tra i candidati al premio di miglior difensore), Leonardoha parlato di Juve e Nazionale: "Con la vittoria dell'Europeo siamo diventati leggenda, ma ora dobbiamo qualificarci per il Mondiale. E con i bianconeri dobbiamo entrare nelle prime otto d'...Da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards (è tra i candidati al premio di miglior difensore), Leonardoha parlato di Juve e Nazionale. "Con la vittoria dell'Europeo siamo diventati leggenda, ma ora dobbiamo qualificarci per il Mondiale. E con i bianconeri dobbiamo entrare nelle prime otto d'...Il centrale bianconero, a Dubai per il Globe Soccer Awards dove è candidato come miglior difensore dell'anno, individua i traguardi futuri per l'Italia e la squadra di Allegri ...Da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards (è tra i candidati al premio di miglior difensore), Leonardo Bonucci ha parlato di Juve e Nazionale. "Con la vittoria dell'Europeo siamo di ...