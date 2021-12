Calcio | Bonucci | ‘con l’Europeo siamo diventati leggende | ora vogliamo il mondiale’

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dubai, 27 dic. – (Adnkronos) – “Senza dubbio la finale di Wembley è stato il momento più bello di questo 2021. Quella gara ci ha permesso di diventare delleper la Nazionale italiana e ha permesso al Paese intero di festeggiare. È stato qualcosa di indimenticabile, ma non bisogna vivere nel passato, ma prendere insegnamento da quello per costruire un grande futuro.il mondiale”. Così il difensore di Juventus e Nazionale Leonardo, ai microfoni di Sky sport, da Dubai dove oggi parteciperà ai Globe Soccer Awards dove è in lizza per il premio di miglior difensore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Leonardoè candidato al premio come miglior difensore dell'anno al Globe Soccer Awards , e si trova a Dubai per partecipare alla cerimonia. Il centrale difensivo della Juve e della Nazionale ha parlato ...Per quanto riguarda l'Italia, dopo un grande 2021 dobbiamo centrare a marzo l' obiettivo di qualificarci per il Mondiale ", afferma. Su quale sia il momento più bello del suo 2021, il ...Leonardo Bonucci ha parlato da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards. Il giocatore bianconero è infatti in lizza per il premio di miglior difensore dell'anno, ...Il centrale bianconero fissa i prossimi obiettivi della Nazionale e della squadra di Allegri: "Non bisogna vivere nel passato, ma costruire un grande futuro" ...