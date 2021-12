Calcio | 4 guariti tra le fila del Liverpool | disponibili per la partita contro il Leicester

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Covid ha decimato il numero di partite della Premier League, con l’Inghilterra che sta vivendo un nuovo periodo di emergenza e anche lo sport sta affrontando problemi non da poco. Tra le formazioni che hanno alcuni positivi c’è anche il, che però ora può tirare un sospiro di sollievo. Nell’ultimo giro di tamponi, infatti, Thiago Alcantara, Fabinho, Virgil Van Dijk e Curtis Jones sono risultati negativi, tornando dunque a disposizione del tecnico Jurgen Klopp, il qualche dovrà comunque fare una conta dei giocatori da inserire nella lista della sfidail. “Abbiamo un giovane e due membri dello staff che sono ancora in isolamento – ha aggiunto Klopp, nelle parole riportate dal sito ANSA -. Ogni mattina è un po’ come una lotteria. Speriamo che vada tutto bene… Questa è la situazione attuale, ma per il resto va ...

Buone notizie per Juergen Klopp alla vigilia del match di campionato in casa del Leicester: Thiago Alcantara, Fabinho, Virgil Van Dijk e Curtis Jones sono usciti dal tunnel del covid e di nuovo pronti ...... solo i vaccinati contro il coronavirus o idall'infezione potranno farlo, non invece chi ... Anche per assistere ad una partita dio ad un incontro di basket o pallavolo sarà obbligatorio ...Il Covid ha decimato il numero di partite della Premier League, con l’Inghilterra che sta vivendo un nuovo periodo di emergenza e anche lo sport sta affrontando problemi non da poco. Tra le formazioni ...(ANSA) – ROMA, 27 DIC – Buone notizie per Juergen Klopp alla vigilia del match di campionato in casa del Leicester: Thiago Alcantara, Fabinho, Virgil Van Dijk e Curtis Jones sono usciti dal tunnel del ...