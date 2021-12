Cala il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon | ma c’è da aspettare

(Di lunedì 27 dicembre 2021) In questo momento l’iPhone 13 leggermente meno costoso presente suè il modello azzurro da 128GB di memoria interna. Se quindi state pensando di acquistare l’ultimo top di gamma targato Apple, sicuramente questa variante può fare al caso vostro. Ciò che conta è che il sito di e-commerce consegnerà questo iPhone 13 nelle vostre case in pochi giorni. Nuove indicazioni sul13 conA tal proposito, occorre riprendere quanto riportato la scorsa settimana sul nostro magazine. Chi lo acquista nella giornata odierna, dovrebbe ricevere il device entro febbraio, procedendo con il box che trovate qui di seguito. Attenzione però a non far passare ancora troppo tempo, sia perché ilpuò variare e sia perché la consegna può tardare. Offerta ...

Ilproposto quest'oggi da Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna è di 899 euro, c'è in questo caso un risparmio che va dai 10 ai 20 euro rispetto alle altre ...