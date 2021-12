Brutte notizie da Intel: i non vaccinati non entreranno in azienda, il provvedimento che rallenterà la produzione (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è chi chiude temporaneamente i propri Store, negli Stati Uniti e in Canada, come Apple, a causa dei nuovi nuovamente molto preoccupanti data dalla pandemia da Coronavirus. E chi chiude la porta in faccia ai no vax, come Intel. Intel lascia fuori i dipendenti non vaccinati – Adobe StockUna dura presa di posizione per l’azienda multinazionale californiana (di Santa Clara), che produce dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset per schede madri, video e altri circuiti integrati, semplicemente la numero uno. Ha tutti i crismi dell’aut aut. Una dura presa di posizione che se da un lato si schiera dalla parte di chi pensa che l’unico modo per combattere il Covid-19 è il vaccino, dall’altra inevitabilmente ne paga le conseguenze: la chiusura ai no vax significa anche un ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) C’è chi chiude temporaneamente i propri Store, negli Stati Uniti e in Canada, come Apple, a causa dei nuovi nuovamente molto preoccupanti data dalla pandemia da Coronavirus. E chi chiude la porta in faccia ai no vax, comelascia fuori i dipendenti non– Adobe StockUna dura presa di posizione per l’multinazionale californiana (di Santa Clara), che produce dispositivi a semiconduttore, microprocessori, componenti di rete, chipset per schede madri, video e altri circuiti integrati, semplicemente la numero uno. Ha tutti i crismi dell’aut aut. Una dura presa di posizione che se da un lato si schiera dalla parte di chi pensa che l’unico modo per combattere il Covid-19 è il vaccino, dall’altra inevitabilmente ne paga le conseguenze: la chiusura ai no vax significa anche un ...

