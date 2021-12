Brigata Maiella: un nuovo libro trascura tre imprese cruciali del Dopoguerra (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel 2005 uscì, con il titolo I banditi della libertà, il libro sulla Brigata Maiella, di cui mio padre Ettore Troilo fu il fondatore e il comandante. All’epoca formulai pubblicamente alcune critiche al libro di Patricelli, che aveva trovato lo spunto giornalistico de “I due Troilo” (Ettore e il suo vice Domenico) e ne aveva fatto la colonna portante del suo libro. Il problema è che l’autore – che non aveva conosciuto mio padre, morto nel 1976 – aveva invece conosciuto e avuto una lunga serie di colloqui con Domenico, vissuto fino al 2007. E Domenico doveva avergli raccontato una versione dei fatti che accresceva il suo ruolo nella Brigata e in qualche modo marginalizzava quello di mio padre. In questo nuovo libro Patricelli insiste nel “promuovere” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nel 2005 uscì, con il titolo I banditi della libertà, ilsulla, di cui mio padre Ettore Troilo fu il fondatore e il comandante. All’epoca formulai pubblicamente alcune critiche aldi Patricelli, che aveva trovato lo spunto giornalistico de “I due Troilo” (Ettore e il suo vice Domenico) e ne aveva fatto la colonna portante del suo. Il problema è che l’autore – che non aveva conosciuto mio padre, morto nel 1976 – aveva invece conosciuto e avuto una lunga serie di colloqui con Domenico, vissuto fino al 2007. E Domenico doveva avergli raccontato una versione dei fatti che accresceva il suo ruolo nellae in qualche modo marginalizzava quello di mio padre. In questoPatricelli insiste nel “promuovere” ...

