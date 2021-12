Botti di fine anno: 10 film per chiudere l’anno all’insegna dell’action (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da John Wick a Shazam!, scopriamo insieme 10 film con cui chiudere l'anno con il botto all'insegna del cinema action. La fine del 2021 si avvicina e cosa c'è di meglio che dare il benvenuto all'anno che viene (e addio a quello vecchio!) con una maratona di film tutti azione e adrenalina? Negli ultimi giorni dell'anno, invece che con fuochi d'artificio e petardi facciamo rumore con i migliori film action sul mercato! Infinity ci viene in aiuto con una Collection pensata appositamente per l'occasione, per far passare ai suoi abbonati un Capodanno con il botto: ecco i 10 film che abbiamo selezionato per chiudere l'anno all'insegna dell'action. 1. John Wick (2014) Apriamo questa lista dei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da John Wick a Shazam!, scopriamo insieme 10con cuil'con il botto all'insegna del cinema action. Ladel 2021 si avvicina e cosa c'è di meglio che dare il benvenuto all'che viene (e addio a quello vecchio!) con una maratona ditutti azione e adrenalina? Negli ultimi giorni dell', invece che con fuochi d'artificio e petardi facciamo rumore con i miglioriaction sul mercato! Infinity ci viene in aiuto con una Collection pensata appositamente per l'occasione, per far passare ai suoi abbonati un Capodcon il botto: ecco i 10che abbiamo selezionato perl'all'insegna dell'action. 1. John Wick (2014) Apriamo questa lista dei ...

Advertising

GrulliGrullo : Tesla esplode, la fa saltare in aria con la dinamite per il costo delle batterie. Si avvicina il momento dei botti… - ncigniere : @Marinettoski Il 30-31 botti di fine anno - sirmacs : @neverblondie Altro che botti de fine anno. - _BobRoger15_ : @DonatoCavallo6 non intendevo quel tipo di botti ing ma la classifica tw di fine anno - _BobRoger15_ : @DonatoCavallo6 Che succede ing. Cavallo, tutto ok? Stai preparando i botti di fine anno oppure ti sei preso un anno sabbatico? -