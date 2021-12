Boscoreale | ucciso durante la rapina | il killer di Antonio ha le ore contate

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Avrebbe le ore contante l’assassino diMorione, pescivendolo 41enne,lo so scorso giovedì sera, per aver difeso l’incasso della sua pescheria dal tentativo di. Il titolare della pescheria ”Il delfino” di, è stato giustiziato con un colpo in faccia davanti a moglie e figli. I fatti La vittima era all’esterno della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Due in pochi minuti ai due fratelli pescivendoli. È caccia alla gang di tre banditi che, intorno alle 22 di giovedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, ha rapinato le due pescherie di, uccidendo il 41enne Antonio Morione, che aveva reagito per difendere l'incasso. Morione, titolare della pescheria 'Il Delfino' di via Giovanni Della Rocca, è stato centrato da quattro ...Da www.napolitoday.it antonio morione Tanta commozione nella veglia di Natale in memoria di Antonio Morione, il pescivendolonella serata tra il 23 e il 24 dicembre. Decine di persone hanno deposto fiori e lumini davanti alla ...Due rapine in pochi minuti ai due fratelli pescivendoli. È caccia alla gang di tre banditi che, intorno alle 22 di giovedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, ha rapinato le ...Di questa il titolare è il fratello di Antonio Morione, Giovanni. Si deve risalire al rapinatore che giovedi’ sera ha ucciso Antonio Morione. L’installazione di telecamere per la videosorveglianza, un ...