Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,30%, Nasdaq +0,42% (Di lunedì 27 dicembre 2021) Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 36.059,74 punti, il Nasdaq avanza dello 0,42% a 15.722,38 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,43% a 4.746,48 punti. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021). Il Dow Jones sale dello 0,30% a 36.059,74 punti, ilavanza dello 0,42% a 15.722,38 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,43% a 4.746,48 punti. . ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street: Spread a 138 punti base, gas conferma forte calo - offymfs : Wall Street è uno dei simboli di New York. In verità, non solo di New York, dal momento che dalla borsa americana s… - fisco24_info : Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,30%, Nasdaq +0,42%: S 500 sale dello 0,43% - Stefano15067453 : 1929 + 100 = 2029 (finisce la pandemia) ritorna un l'altra cosa. Il 29 ottobre 1929 passa alla storia come il “mar… - daybinary : Borsa: finale positivo Europa con Wall Street, Milano +0,7% -