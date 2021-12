Borsa: Milano azzera perdite (+0,08%), in luce Cnh, cede Eni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo un avvio debole Piazza Affari annulla le perdite e si porta in parità per poi segnare un lievissimo guadagno (+0,08%). A sostenere il listino di Milano contribuiscono Cnh (+2,2%), Amplifon (+0,90%... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo un avvio debole Piazza Affari annulla lee si porta in parità per poi segnare un lievissimo guadagno (+0,08%). A sostenere il listino dicontribuiscono Cnh (+2,2%), Amplifon (+0,90%...

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa piatta ma Omicron preoccupa, a Milano svetta Cnh (+2,2%) - BJLiguria : Borsa: partenza in calo per Milano, spread in aumento - - ansa_economia : Borsa: Milano azzera perdite (+0,08%), in luce Cnh, cede Eni. Acquisti sui farmaceutici Recordati e Diasorin #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano apre in calo (-0,27%). Indice Ftse Mib a 26.942 punti #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano azzera perdite (+0,08%), in luce Cnh, cede Eni: Acquisti sui farmaceutici Recordati e Diasorin -