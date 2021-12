Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street (Di lunedì 27 dicembre 2021) I mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la parità dopo l'avvio leggermente positivo di Wall street: la Borsa di Milano è di qualche frazione la migliore con una crescita dell'indice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) I mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la paritàl'avvio leggermente positivo di: ladiè di qualche frazione la migliore con una crescita dell'indice ...

1 minuto in Borsa 27 dicembre 2021 - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano - Borsa: Milano (+0,7%) tiene con Europa dopo Wall street: Spread a 138 punti base, gas conferma forte calo - In rialzo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei - Borsa: Europa a ranghi ridotti, bene futures, Milano +0,5%. Spread tra Btp e Bund tedeschi sopra i 139 punti