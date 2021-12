Boom contagi e milioni di italiani in quarantena: così a gennaio si rischia il blocco. Verso il Super Green pass per lavorare (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sono due milioni di italiani chiusi in casa per la quarantena. E potrebbero diventare molti di più a gennaio. Dieci milioni, pronostica il primario del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Anche se un dato ufficiale non esiste, il calcolo si fa prendendo il numero totale di positivi in Italia (ovvero 517 mila) e moltiplicandolo per il minimo di contatti: 4. E si tratta ovviamente di un valore medio, visto che i contatti di un positivo possono essere molti di più. Proprio per questo il problema è reale e il governo Draghi prima o poi dovrà prendere una decisione. Per scongiurare il blocco di un intero paese. Mentre gli esperti tornano a chiedere un lockdown selettivo per i No vax. E l’obbligo vaccinale. E all’orizzonte si intravede anche il Super ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ci sono duedichiusi in casa per la. E potrebbero diventare molti di più a. Dieci, pronostica il primario del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Anche se un dato ufficiale non esiste, il calcolo si fa prendendo il numero totale di positivi in Italia (ovvero 517 mila) e moltiplicandolo per il minimo di contatti: 4. E si tratta ovviamente di un valore medio, visto che i contatti di un positivo possono essere molti di più. Proprio per questo il problema è reale e il governo Draghi prima o poi dovrà prendere una decisione. Per scongiurare ildi un intero paese. Mentre gli esperti tornano a chiedere un lockdown selettivo per i No vax. E l’obbligo vaccinale. E all’orizzonte si intravede anche il...

Advertising

LaStampa : Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” - NicolaPorro : #VarianteOmicron, il primario di Medicina Interna degli ospedali di Magenta racconta quanto sta succedendo nelle su… - 0760italy : Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” - La Stampa. Un’altro cretino… - Naz_Viareggio : Covid Versilia, boom di contagi: 502 casi in 3 giorni - javert64 : RT @LaStampa: Covid, Battiston: “Boom di contagi impressionante, ora lockdown per i non vaccinati” -