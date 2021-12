Bonus asilo nido, domande solo fino al 31 dicembre: come funziona e come richiederlo (Di lunedì 27 dicembre 2021) C'è tempo solo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere il Bonus asili nido. Dall'1 gennaio 2022, infatti, questo incentivo - che ora ammonta a un massimo di 3mila euro - verrà assorbito nell'Assegno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) C'è tempoal 312021 per richiedere ilasili. Dall'1 gennaio 2022, infatti, questo incentivo - che ora ammonta a un massimo di 3mila euro - verrà assorbito nell'Assegno ...

