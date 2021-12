Bonus animali domestici 2022: cos’è, come funziona, importo, a chi spetta e come richiederlo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bonus animali domestici 2022, tutte le novità in vista del nuovo anno. Dopo l’avvio del provvedimento lo scorso anno vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in uno degli ambiti che tocca da vicino un gran numero di italiani considerando che la maggior parte delle persone ha un amico a quattro zampe in casa. Bonus animali domestici 2022: cos’è, come funziona Si tratta di una detrazione fiscale sulle spese veterinarie che possono raggiungere, nell’arco di un anno, cifre anche considerevoli. Nelle spese rientrano le visite specialistiche, gli interventi di chirurgia oppure ai costi sostenuti per esami o acquisto di farmaci. importo, a chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021), tutte le novità in vista del nuovo anno. Dopo l’avvio del provvedimento lo scorso anno vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in uno degli ambiti che tocca da vicino un gran numero di italiani considerando che la maggior parte delle persone ha un amico a quattro zampe in casa.Si tratta di una detrazione fiscale sulle spese veterinarie che possono raggiungere, nell’arco di un anno, cifre anche considerevoli. Nelle spese rientrano le visite specialistiche, gli interventi di chirurgia oppure ai costi sostenuti per esami o acquisto di farmaci., a chi ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus animali domestici 2022: cos’è, come funziona, importo, a chi spetta e come richiederlo - infoiteconomia : Cambia il bonus animali domestici 2022: sale la soglia con il nuovo anno - infoiteconomia : Bonus animali domestici 2022: in cosa consiste e chi può richiederlo - infoiteconomia : Bonus animali domestici 2022: proroga, detrazioni e novità - ApportunityIt : Cambia il bonus animali domestici 2022 | sale la soglia con il nuovo anno - Zazoom Blog - NEWS110 -