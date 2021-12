Bonucci | «La finale di Wembley ci ha permesso di diventare delle leggende della Nazionale italiana»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Leonardoè a Dubai, dove si svolge la cerimonia dei Globe Soccer Awards. Il difensoreJuve è candidato al premio di miglior difensore. Da lì ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dall’Ansa. Con la Juve abbiamo un gennaio molto impegnativo, poi ci saranno gli ottavi didi Champions League. La Juve merita di entrare nelle prime otto squadre d’Europa, perciò dobbiamo andare avanti. Per quanto riguarda l’Italia, dopo un grande 2021 dobbiamo centrare a marzo l’obiettivo di qualificarci per il Mondiale L’immagine di questo 2021, per, è senza dubbio ladi. Senza dubbio ladi, il momento più bello di questo 2021. Quella gara ci hadi...

... Leonardoha parlato di Juve e Nazionale: "Con la vittoria dell'Europeo siamo diventati ... poi ci saranno gli ottavi didi Champions League. La Juve merita di entrare nelle prime otto ...... Leonardoha parlato di Juve e Nazionale. "Con la vittoria dell'Europeo siamo diventati ... poi ci saranno gli ottavi didi Champions League. La Juve merita di entrare nelle prime otto ...Il centrale bianconero, a Dubai per il Globe Soccer Awards dove è candidato come miglior difensore dell'anno, individua i traguardi futuri per l'Italia e la squadra di Allegri ...Da Dubai, dove si trova in occasione dei Globe Soccer Awards (è tra i candidati al premio di miglior difensore), Leonardo Bonucci ha parlato di Juve e Nazionale. "Con la vittoria dell'Europeo siamo di ...