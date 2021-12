Boninsegna | ' Dzeko - Lautaro coppia da scudetto Ibra non basta al Milan'

Advertising

Gli attaccanti di oggi messi sotto la lente d'ingrandimento da uno dei più forti centravanti della storia. Robertostudia, analizza, pesa, giudica gli uomini - gol della Serie A. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici ...? Sta facendo bene, data l'età non avevo fiducia, ma con Lautaro forma la coppia principe, ...è anche un ex juventino e non lesina uno sguardo critico alla stagione bianconera: "Ha ...L'attaccante classe 1943 commenta così il primo posto dei nerazzurri: "È merito di Simone Inzaghi". Su Dybala: "Ha bisogno di rifare il contratto così si libera la testa e gioca per la squadra" ...