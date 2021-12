Bomba Mediaset | La Panicucci fatta fuori dal suo collega Lui confessa | “Federica mi ha preso a parolacce Cos’è successo”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Francesco Vecchi econducono insieme Mattino 5 ormai da tempo, ma i rapporti tra loro non sono sempre andati per il meglio. Oggi il presentatore ha deciso di svelare l’evoluzione del litigio avvenuto tre anni fa, mandato in onda da Striscia la Notizia. Tutti ricorderanno quelonda in cui la bella bionda dellane diceva di tutti i colori sul suo. Il motivo scatenante la sua rabbia era il fatto che il giornalista non le passava la linea, prendendosi dei minuti in più di trasmissione nonostante gli autori gli stessero suggerendo si fermarsi. Un comportamento che mandòsu tutte le furie, al punto di offenderlo più di una volta e minacciarlo di non farlo tornare a settembre alla conduzione di Mattino 5. Parole, ...