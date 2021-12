Bologna, Medel: «Futuro? Mi piacerebbe rimanere ancora in Europa» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gary Medel, centrocampista del Bologna, affronta l’argomento Futuro. Le dichiarazioni del cileno in una diretta su Instagram In una diretta su Instagram, Gary Medel ha parlato del suo possibile Futuro. Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna. DICHIARAZIONI – «Mi piacerebbe continuare a giocare in Europa anche dopo questa stagione, magari per un altro anno o anche due. Orma mi sono abituato a vivere in Italia, i miei figli stanno bene qui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Gary, centrocampista del, affronta l’argomento. Le dichiarazioni del cileno in una diretta su Instagram In una diretta su Instagram, Garyha parlato del suo possibile. Le dichiarazioni del centrocampista del. DICHIARAZIONI – «Micontinuare a giocare inanche dopo questa stagione, magari per un altro anno o anche due. Orma mi sono abituato a vivere in Italia, i miei figli stanno bene qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Medel Natale, gli auguri social del Bologna. Medel in pigiama, Arnautovic: "Divertitevi con stile" Gli auguri social di alcuni giocatori del Bologna che festeggiano in famiglia dopo il 3 - 0 ...de los suyos y se cuidan" (...buon divertimento e abbi cura di te) il messaggio in Instagram di Gary Medel,...

Bologna, il miglior attacco è la difesa Così, guidato là dietro da un ritrovato Medel - sugli scudi anche mercoledì - e con difensori - goleador dalla metà campo in su, il Bologna ha saputo costruire un girone da record e guarda con più ...

Bologna, Medel: "Mi piacerebbe continuare a giocare in Europa anche dopo giugno" TUTTO mercato WEB Repubblica – Le pagelle di fine anno Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico respon ...

Il pagellone del Bologna, promossi (tanti) e bocciati (qualcuno) a metà campionato Skorupski 6,5: portiere da lockdown. Detesta uscire, anche solo nel cortile di casa per sgranchirsi. Lo fa solo di malavoglia per ragioni di lavoro: non è vaccinato per i palloni alti. Ma se sta sulla ...

