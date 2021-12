Bollettino Covid di oggi 27 dicembre: 30.810 casi e 142 morti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid, il Bollettino di oggi lunedì 27 dicembre 2021. Bollettino, i dati dalle Regioni VenetoÈ un dato contenuto, +2.816,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 dicembre 2021), ildilunedì 272021., i dati dalle Regioni VenetoÈ un dato contenuto, +2.816,...

I dati dell'ultimo bollettino epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità. La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri. Covid, il bollettino di oggi 27 dicembre: 30.810 positivi con 343mila tamponi, 142 morti. Tasso di positivita' 9%. COVID19, i dati odierni e il bollettino in Italia regione per regione: oggi 30.810 nuovi contagi e 142 morti. Covid Umbria, il bollettino del 27 dicembre: 935 positivi, salgono i ricoveri

Quarantena, nuove regole allo studio: sarà ridotta per chi ha fatto la terza dose

Nell'ultimo bollettino, si registrano poco più di 24mila nuovi casi in Italia. La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo.

Campania, il bollettino Covid: continuano a crescere i ricoveri

Altri 14 decessi. I ricoverati in area critica sono 36. Il tasso è schizzato, è oltre il 7%. Preoccupa la variante Omicron. Questi i dati diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Covid, news oggi. Speranza: "In 12 mesi somministrate oltre 108 milioni dosi vaccino"

Bollettino Covid di oggi 27 dicembre: 30.810 casi e 142 morti

Covid, il bollettino di oggi lunedì 27 dicembre 2021. Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero sono 142.

Covid in Liguria, 468 nuovi positivi, 27 ricoveri al Gaslini

Insieme a questi numeri salgono anche quelli dei ricoveri presso l'ospedale Gaslini di Genova: fino a questa mattina si registravano 21 casi fra i più piccoli, con il bollettino odierno si arriva a 27.

