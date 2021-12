Bollettino Covid: 30 mila nuovi casi, tasso di positività scende al 9% (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 217.052. Il tasso di positività, pertanto, scende all?8,9%, rispetto all?11,5% di ieri. Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri ierano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 217.052. Ildi, pertanto,all?8,9%, rispetto all?11,5% di ieri. Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

